Ufficiale Lecce, confermata fiducia a Giampaolo e squadra in ritiro: il comunicato del club

Il Lecce sceglie di proseguire con Marco Giampaolo. All'indomani del pesante ko interno contro il Como, 0-3, che oltre a complicare la classifica dei salentini in chiave salvezza aveva portato dubbi sulla permanenza del tecnico sulla panchina, il club salentino ribadisce la sua fiducia a Giampaolo. Con cinque giornate ancora da disputare e l’obiettivo salvezza da raggiungere, appunto, il club giallorosso con una nota ha confermato il pieno sostegno all'allenatore, al suo staff e a tutto il gruppo squadra fino al termine del campionato.

Questo il comunicato ufficiale del Lecce: "L'U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro". Nella nota si apprende anche la scelta del Lecce di andare in ritiro anticipato in vista della prossima partita di campionato contro l'Atalanta, in programma a Bergamo venerdì 25 aprile.

Le parole di Giampaolo. Dopo lo 0-3 inflitto dal Como, Giampaolo ieri in conferenza stampa aveva escluso esplicitamente la sua possibilità di un passo indietro: "Sviscerare la partita, discutere di dinamiche e di cosa è successo sono giustificazioni che non voglio prendere. Mi assumo in toto la responsabilità di questa sconfitta. Mi dispiace moltissimo per tutti i nostri tifosi, quelli presenti e quelli che hanno tifato da casa. Aggiungere qualsiasi altra cosa sarebbe cercare di giustificarsi. Non lo voglio fare. Ci metto la faccia, è colpa mia. Questo non significa che faccio un passo indietro, sono qui a lottare. Non rispondo ad altre domande, mi assumo le mie responsabilità".