Lecce, contestazione al Via del Mare: "Tra bilanci e plusvalenze rispettate questa gente"

La Curva Nord dello stadio Via del Mare di Lecce ha esposto uno striscione polemico nei confronti della società in occasione della sfida attualmente in corso contro l'Empoli, gara valida per la 12esima giornata di Serie A. "US Lecce: tra bilanci e plusvalenze rispettate questa gente", c'è scritto nello striscione.

E' un chiaro riferimento a quelle che - per il popolo giallorosso - sono state le troppe cessioni operate dalla società del presidente Sticchi Damiani nelle ultime sessioni di calciomercato.