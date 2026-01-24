Ufficiale Lecce-Lazio, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e Sarri

Reduce da quattro sconfitte consecutive, il Lecce è chiamato a reagire nel match in programma oggi alle 20:45 al Via del Mare. Di fronte ci sarà la Lazio, che pure vive un momento tribolato: oltre alle questioni extra-campo (ambiente contro la società dopo le cessioni di lusso di questo gennaio), Maurizio Sarri e i suoi sono scivolati al nono posto in classifica e ora cercano una reazione. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulić, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Ndaba, Morente, Fofana, N’Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Sottil, Kaba, Ngom, Maleh, Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni

Allenatore: Maurizio Sarri