Ultim'ora Lecce, preso il baby-talento Camarda dal Milan: domani le visite mediche

Il Lecce ha concluso l'operazione per l'arrivo di Francesco Camarda dal Milan, il baby-talento classe 2008 si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, e controriscatto in favore dei rossoneri. Camarda è arrivato da poco in Salento: domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al Lecce.

Francesco Camarda è un talento precoce, sin dalle giovanili giocava sotto categoria: i suoi numeri e le sue prestazioni lo hanno portato presto al Milan Futuro e successivamente ha anche esordito in prima squadra. Ben 14 presenze nell'ultima stagione in rossonero, dove però l'ambiente richiede giustamente qualcuno di più pronto e perciò il giovane attaccante si è proiettato ad una nuova esperienza. Al Lecce troverà Eusebio Di Francesco: da capirà se dovrà contendersi il ruolo da centravanti con Krstovic - che potrebbe essere ceduto - ma in ogni caso per lui l'esperienza in Salento sarà motivo di crescita e l'Italia avrà gli occhi su di lui pensando al futuro della Nazionale.