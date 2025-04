Ufficiale Lecce-Venezia, le formazioni: Zerbin ancora titolare a tutta fascia

Punti salvezza in palio al Via del Mare. La domenica calcistica si apre con la sfida in Salento fra il Lecce e il Venezia con le due formazioni impegnate a lottare per rimanere in Serie A. I giallorossi di Marco Giampaolo non stanno attraversando un ottimo momento ma sono comunque fuori dalla zona rossa a +2 sull'Empoli impegnato oggi pomeriggio contro il Cagliari. I lagunari di Eusebio Di Francesco invece sono al penultimo posto a -5 proprio dagli avversari di giornata.

Le scelte di Giampaolo

Marco Giampaolo si affida a Krstovic in attacco supportato dal terzetto formato da Pierotti, Helgason e Tete Morente. In mezzo al campo con Coulibaly c'è Ramadani mentre in difesa davanti a Falcone spazio ad una linea a quattro formata da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo.

L'undici di Di Francesco

Risponde Di Francesco con Marcandalli, Idzes e Candé a formare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Radu. A centrocampo con Nicolussi Caviglia giocano Bisio e Kike Perez con Zerbin e Carboni sulle corsie. In attacco invece la coppia formata da Yeboah e Gytkjaer.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic.

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Carboni; Yeboah, Gytkjaer.