Ufficiale Lete 'torna' in Serie A: sarà main sponsor dell'Atalanta fino al 2027

Acqua Lete, già abbinamento principale del Napoli per 18 anni fino all'estate scorsa, è il main sponsor di maglia dell'Atalanta per le prossime tre stagioni. Lo hanno annunciato le parti nella sede nerazzurra a Zingonia. In precedenza Lete era stato platinum partner societario nel 2012-2013.

"Abbiamo condiviso obiettivi importanti. Acqua Lete è interessata al mercato internazionale e quindi si è appoggiata a una società che vuole primeggiare in Italia e andare avanti, speriamo fino in fondo, in Champions League - ha ribattuto Nicola Arnone, presidente e amministratore delegato di SGAM S.p.a. di cui Acqua Lete è un marchio -. Avevamo già adocchiato l'Atalanta e oggi il matrimonio s'è consumato. Siamo legati a molti altri sport: le ricerche le verifiche di mercato hanno avuto la loro parte, il resto lo fa il fiuto imprenditoriale. Una compatibilità di tipo epidermico".