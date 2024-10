Libero annuncia: "Il Milan ha già bloccato Sarri da settimane"

vedi letture

Torna in auge il nome di Maurizio Sarri per la panchina del Milan. Questo perché Fonseca dopo il ko contro la Fiorentina torna ad essere in bilico.

L'indiscrezione arriva dal quotidiano Libero oggi in edicola: "Fonseca, dicendo di essere “incazzato” perché «il rigorista era Pulisic» e aggiungendo «di non sapere perché hanno fatto di testa loro», denuda se stesso prima che i calciatori. Rivela che la sua leadership è in discussione. È il classico panno che va lavato in casa, la domanda su cui bisogna glissare o alla quale bisogna rispondere con una bugia bianca: caro Fonseca, anche tu, aiutati che dio (non Ibrahimovic, beniniteso) ti aiuta. Sarri, bloccato da settimane come sostituto, lo farebbe".