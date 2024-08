Lo scorso anno fece muro col Napoli, ora il Lens mette Danso sul mercato: offerta Atalanta

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento del centravanti uruguagio Martin Satriano dall'Inter al Lens. Il calciatore in città da ieri sera per le visite mediche è ora solo in attesa dell'ufficialità del trasferimento: lo scorso anno in prestito al Brest, il calciatore classe 2001 è stato pagato un milione di euro per l'acquisto in prestito fino al termine della stagione. Se poi la prossima estate il Lens vorrà riscattarlo, dovrà sborsare ulteriori cinque milioni di euro più uno di bonus.

Ma il Lens in questi ultimi giorni di calciomercato dovrà soprattutto vendere e, scrive 'L'Equipe', aspetta offerte per Kevin Danso, centrale che un anno fa fu a un passo dal Napoli e ora è nel mirino dell'Atalanta: il club bergamasco - si legge - s'è fin qui spinto fino a un'offerta da 23 milioni di euro per il calciatore classe '98.