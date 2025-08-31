Ultim'ora Lookman, ci prova il Bayern! Offerta ufficiale per prestito con diritto: cifre e dettagli

Il Bayern Monaco si avvicina all’Atalanta per Ademola Lookman. I tedeschi hanno presentato una proposta di prestito con una commissione importante e un’opzione di acquisto a un prezzo rilevante, mostrando interesse concreto per l’attaccante nigeriano. L’attaccante resta determinato a lasciare l’Atalanta, con diverse squadre, tra cui il Bayern, che monitorano la situazione. A riferirlo su X, è il giornalista inglese dell'autorevole The Athletic, David Ornstein.

🚨 EXCL: Bayern Munich approach Atalanta for Ademola Lookman. Proposal loan including sizeable fee + option to buy at significant price. 27yo attacker exploring options & remains set on leaving #Atalanta amid interest from #FCBayern + others @TheAthleticFC https://t.co/VKnfoNcSLp — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2025

Sempre sui social, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto conferma l'offerta ufficiale del club tedesco, aggiungendo: "Prestito oneroso con diritto di riscatto a 28 milioni di euro. L’Atalanta considera solo offerte a titolo definitivo".