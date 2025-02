Lucca litiga, trasforma dagli 11m e viene sostituito: l'Udinese vince anche a Lecce

L'Udinese batte 1-0 il Lecce al Via del Mare nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A. A decidere il match è un rigore trasformato da Lorenzo Lucca che però fara discutere eccome per tanti motivi.

Alla mezz'ora l'Udinese passa in vantaggio con un rigore decisamente generoso concesso dall'arbitro Bonacina, dopo essere stato richiamato al VAR: al momento di tirare il calco di rigore Lucca si è preso il pallone, con diversi componenti della squadra attorno a lui per convincerlo con forza a lasciare la sfera a Thauvin, tiratore designato. Un siparietto non troppo felice che si è protratto per diversi minuti, con l'attaccante che ha rimediato un cartellino giallo per perdita di tempo. L'attaccante calcia benissimo portando l'Udinese in vantaggio, ma nessuno dei suoi compagni va ad esultare con lui. Pochi minuti più tardi Runjaic lo richiama in panchina.