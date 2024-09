Maignan, trauma distorsivo alla coscia destra: derby a rischio

Nella serata di ieri i tifosi del Milan, oltre ad essere rimasti estremamente delusi per la prestazione, e la sconfitta, della formazione di Paulo Fonseca contro il Liverpool all'esordio in Champions League, sono tornati a casa particolarmente preoccupati per le condizioni di Mike Maignan, uscito disperato nel secondo tempo dopo un brutto scontro di gioco con Jota e Tomori che l'ha visto avere la peggio.

Nella mattinata di oggi il portiere del Milan si è sottoposto ad una serie di accertamenti che, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni sono da valutare in vista del derby di domenica contro l'Inter.