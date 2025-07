Mario Rui può tornare in Italia: contatti con un club di Serie A

Mario Rui è tra i profili presi in considerazione dal Cagliari per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione. Il terzino portoghese, classe 1991, è attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con il Napoli, avvenuta lo scorso 30 dicembre, con cui ha anche conquistato uno scudetto.

Nonostante l'inattività in campo negli ultimi mesi, si è mantenuto in forma allenandosi a Lisbona con un preparatore personale e una squadra dilettantistica. Come riporta Il Tirreno, il suo nome è stato proposto anche al Pisa, che però ha scelto di non approfondire i contatti.