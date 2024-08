Mediaset - Futuro Chiesa, nei prossimi giorni incontro Giuntoli-Ramadani: i dettagli

vedi letture

I prossimi giorni potrebbero diventare determinanti per far prendere una direzione più decisa al futuro del figlio d'arte classe 1997.

Continua a tenere banco in casa Juventus il futuro di Federico Chiesa (26 anni), ai margini della società bianconera ma ancora fermo al suo posto, nonostante i ripetuti ed evidenti tentativi della Vecchia Signora di cederlo.

E in tal senso, riferisce SportMediaset, i prossimi giorni potrebbero diventare determinanti per far prendere una direzione più decisa al futuro del figlio d'arte classe 1997. Serve trovare una soluzione e farlo in tempi rapidi: ecco perché è previsto a breve un incontro tra l'agente del calciatore, Fali Ramadani, e l'uomo mercato del club bianconero Cristiano Giuntoli. Un summit che potrebbe rivelarsi decisivo per determinare il percorso.

A proposito della situazione di Chiesa con la Juventus, il suo allenatore Thiago Motta nei giorni scorsi, dopo l'amichevole pareggiata contro il Brest, ha così parlato: "Sia lui che che gli altri che sono rimasti a Torino, tranne che Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e il bene per tutti".