Mediaset - Rashford-Milan, agente in Italia: le ultime

Rashford-Milan, agente in Italia: le ultime

Rashford al Milan, la pista è calda. L'inglese in passato era stato accostato al Napoli, l'arrivo in Italia può concretizzarsi ma in un altro club. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore in merito a un primo contatto tra l'entourage dell'inglese e i rossoneri, arrivano ulteriori conferme: il fratello-agente del 27enne è in Italia per incontrare i dirigenti del club rossonero. Trattasi di un primo summit per capire la fattibilità di una operazione comunque complessa anche a causa della tanta concorrenza.

Concorrenza rappresentata dal Borussia Dortmund ma anche della Juventus. I Red Devils preferirebbero cederlo a titolo definitivo ma non chiudono le porte a un prestito cercando di ripetere quanto fatto con Sancho. Il 24enne, rilanciato dal prestito semestrale al Dortmund, è stato successivamente ceduto per circa 30 milioni di euro al Chelsea. Lo riporta Sportmediaset.