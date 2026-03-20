Milan, Allegri e lo Scudetto: "L'Inter ha gran vantaggio, ma finché non c'è la matematica..."

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro il Torino è intervenuto in conferenza stampa: "Modric? Luka è arrivato e ha portato, a parte le qualità a livello tecnico, qualità umane e professionali in tutto l'ambiente. Io, a vedere un giocatore, un uomo, con una passione e un amore per quello che fa così, è incredibile. E questo crea sicuramente entusiasmo e porta positività all'ambiente".

Bollettino medico. "Gimenez sta bene e domani sarà convocato".

Bollettino di testa. "Dopo una lite c'è sempre una pace, ma sono cose che succedono, soprattutto quando contano i punti. Bisogna restare sereni, pensare a ciò che dobbiamo fare. Domani serve vincere, prima della sosta, contro una squadra che con D'Aversa si è ripresa. Lasciamo perdere ciò che è successo a Roma".

Corsa Scudetto definitivamente chiusa? "L'Inter ha tanti punti di vantaggio e ha il destino nelle proprie mani. Noi ce l'abbiamo per la Champions. Quando la matematica dirà le cose, vuol dire che lo Scudetto non lo potremmo più vincere".