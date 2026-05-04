La Roma avvisa Juve e Milan! Travolta la Fiorentina: 4-0 e -1 dalla zona Champions
Termina sul risultato di 4-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina, posticipo della 35ª giornata di Serie A. Pronti via, Mancini stappa la partita di testa su calcio d'angolo al 13esimo: passano solo quattro minuti e Wesley raddoppia con un bel destro a giro dai 16 metri; al 34esimo Hermoso sigla il tris da pochi metri, dovendo solo appoggiare l'assist di Koné. Nella ripresa mette la ciliegina sulla torta Pisilli che sigla il poker. La squadra di Gian Piero Gasperini manda un segnale forte in ottica qualificazione Champions: i giallorossi si portano a -1 dalla Juventus quarta ed a -3 dal Milan terzo in classifica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 35ª giornata:
1 - Inter 82 punti, 35 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate
6 - Como 62 punti, 35 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 35 partite giocate
9 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
10 - Sassuolo 49 punti, 35 partite giocate
11 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 35 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate
15 - Cagliari 37 punti, 35 partite giocate
16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
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