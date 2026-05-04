Rimonta Lazio! Sarri vince 2-1 e inguaia la Cremonese
Termina sul risultato di 1-2 il match dello Zini tra Cremonese e Lazio, posticipo della 35ª giornata di Serie A. Gol di Bonazzoli nel primo tempo, poi le reti di Isaksen e Noslin a completare la rimonta nella ripresa: la squadra di Maurizio Sarri consolida l'ottavo posto, complicando la classifica degli uomini di Marco Giampaolo, terzultimi a -4 dalla zona salvezza.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Lazio 1-2:
1 - Inter 82 punti, 35 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate
6 - Como 62 punti, 35 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 35 partite giocate
9 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
10 - Sassuolo 49 punti, 35 partite giocate
11 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 35 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate
15 - Cagliari 37 punti, 35 partite giocate
16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
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