Foto Serie A, la classifica dopo la 35ª: il Napoli blinda il 2° posto, ammucchiata Champions

vedi letture

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 35ª giornata di questa Serie A, che vede l'Inter laurearsi Campione d'Italia con tre turni d'anticipo. Il Napoli invece pareggiando a Como blinda il secondo posto, visti gli stop di Milan e Juventus alle quali la Roma mette il fiato sul collo: è ammucchiata per la Champions League, sarà lotta fino alla fine.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 35ª giornata:

1 - Inter 82 punti, 35 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate

4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate

5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate

6 - Como 62 punti, 35 partite giocate

7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate

8 - Lazio 51 punti, 35 partite giocate

9 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate

10 - Sassuolo 49 punti, 35 partite giocate

11 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate

12 - Parma 42 punti, 35 partite giocate

13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate

14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate

15 - Cagliari 37 punti, 35 partite giocate

16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate

19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate