Serie A, la classifica dopo la 35ª: il Napoli blinda il 2° posto, ammucchiata Champions
Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 35ª giornata di questa Serie A, che vede l'Inter laurearsi Campione d'Italia con tre turni d'anticipo. Il Napoli invece pareggiando a Como blinda il secondo posto, visti gli stop di Milan e Juventus alle quali la Roma mette il fiato sul collo: è ammucchiata per la Champions League, sarà lotta fino alla fine.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 35ª giornata:
1 - Inter 82 punti, 35 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate
6 - Como 62 punti, 35 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 35 partite giocate
9 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
10 - Sassuolo 49 punti, 35 partite giocate
11 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 35 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate
15 - Cagliari 37 punti, 35 partite giocate
16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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