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Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Malen c'è, Gudmundsson falso 9

Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Malen c'è, Gudmundsson falso 9TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina, posticipo della 35ª giornata di Serie A.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pisilli; Malen.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Gudmundsson.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Kouadio, Braschi, Parisi, Pirro, Fabbian.
Allenatore: Paolo Vanoli.