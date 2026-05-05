Accostato al Napoli, Italiano può rimanere a Bologna: summit prima del Maradona
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Accostato in passato al Napoli, Vincenzo Italiano può restare al Bologna. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. II Bologna e Vincenzo Italiano sono pronti a proseguire insieme, dunque. Il tecnico andrà in scadenza di contratto nel 2027 per cui fretta non ce n'è ma dalla altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia per proseguire.
E per questo motivo che le parti presto si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte. Il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli in programma lunedì prossimo certamente aiuta.
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