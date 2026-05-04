Lazio, Sarri dubbioso sul futuro: “Restare? Vedremo se si potrà rispettare contratto”

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"Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società"

Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese: "Se resterò alla Lazio? Sono qui per Cremonese-Lazio. Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società e vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo”. L'attuale allenatore biancoceleste è stato accostato anche al Napoli: il suo ritorno nella città partenopea potrebbe essere un'ipotesi in caso di addio di Antonio Conte.

Il futuro della panchina del Napoli: si deciderà tutto nell'incontro tra De Laurentiis e Conte

La situazione della panchina azzurra resta tutt'altro che definita. Il futuro di Antonio Conte al Napoli è lontano dall'essere garantito: il tecnico salentino, che ha nel palmares uno Scudetto e una Supercoppa Italiana conquistati in due anni, non ha espresso pubblicamente la volontà di restare, generando genuina incertezza sul suo prossimo passo. Un dubbio che probabilmente si risolverà solo dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis a metà maggio.