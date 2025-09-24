Milan, Allegri ha alzato il muro: ieri il quarto clean sheet consecutivo

Il muro del Milan si è alzato anche ieri sera. Dopo i tre clean sheet consecutivi in campionato arrivati contro Lecce, Bologna e Udinese, anche nella serata di Coppa Italia il Diavolo ha mantenuto la porta inviolata confermando grande solidità, il primo aspetto su cui punta il nuovo progetto tecnico rossonero.

E' finita 3-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, oggi sostituito da Landucci in panchina perché squalificato. Seppur solo a inizio stagione, un cambio davvero radicale rispetto ai tempi recenti e la dimostrazione che la mano di Allegri si sta vedendo. Col Napoli, ovviamente, il test più difficile per cercare delle conferme.