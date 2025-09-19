Milan, Allegri: "Napoli? No, la gara più importante sarà un'altra"

(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Domani affrontiamo una partita difficile. L'Udinese ha fatto 7 punti, è una squadra fisica e con buoni valori tecnici. E' un test molto importante. Bisogna dare continuità alle due vittorie, siamo all'inizio del percorso. Ma è una partita importante. Tra Lecce, Napoli, Juventus, quella con l'Udinese è la più importante": lo dice il tecnico del Milan Massimiano Allegri alla vigilia della trasferta di Udine.

"Lo dirà il campo se il Milan ha superato le difficoltà dello scorso anno. Non è che dopo due vittorie è tutto bello e perfetto. Abbiamo dei difetti - ricorda Allegri -, dobbiamo continuare a lavorare. Domani dobbiamo accendere l'interruttore, altrimenti ci facciamo del male. Ci sono quattro partite che sono lo snodo della stagione. Quella di domani è molto importante. Serve una partita di grande compattezza e tecnica. Dovremo sfruttare le occasioni anche con pochi spazi". (ANSA).