Roma e Como in Champions! Cremonese in B, fallimento per Milan e Juve: la classifica
Roma e Como conquistano la qualificazione alla prossima Champions League al termine dell’ultima giornata di Serie A. Anche con la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus resterebbe infatti fuori dall’Europa che conta a causa degli scontri diretti sfavorevoli proprio contro il Como.
Lecce salvo, Cremonese retrocessa
In coda festeggia il US Lecce, che conquista la salvezza mantenendo la categoria. Delusione invece per la US Cremonese, retrocessa in Serie B dopo il ko contro il Como. Disastro anche per il AC Milan, sconfitto a San Siro dal Cagliari e precipitato addirittura al sesto posto finale in classifica.
Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A.
Inter 87
Napoli 76
Roma 73
Como 71
Milan 70
Juventus 68*
Atalanta 59
Bologna 56
Lazio 54
Udinese 50
Sassuolo 49
Parma 45
Torino 44*
Cagliari 43
Fiorentina 42
Genoa 41
Lecce 38
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
* una partita in meno
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