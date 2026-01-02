Milan, altro 1-0: vittoria a Cagliari e sorpasso in vetta all’Inter

di Fabio Tarantino

Il Milan batte uno a zero il Cagliari, non senza faticare, nell’anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A. Decisivo all’inizio del secondo tempo Rafa Leao su assist di Rabiot. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco con il Milan che nella ripresa sfrutta la prima vera occasione dell’incontro e poi nel finale difende il risultato che le permette di essere al momento prima in classifica dopo aver scavalcato l’Inter impegnata domenica contro il Bologna. Un Milan non trascendentale, ma intanto che per almeno due notti sarà capolista.