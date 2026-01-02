Milan, altro 1-0: vittoria a Cagliari e sorpasso in vetta all’Inter
TuttoNapoli.net
Il Milan batte uno a zero il Cagliari, non senza faticare, nell’anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A. Decisivo all’inizio del secondo tempo Rafa Leao su assist di Rabiot. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco con il Milan che nella ripresa sfrutta la prima vera occasione dell’incontro e poi nel finale difende il risultato che le permette di essere al momento prima in classifica dopo aver scavalcato l’Inter impegnata domenica contro il Bologna. Un Milan non trascendentale, ma intanto che per almeno due notti sarà capolista.
Pubblicità
Serie A
Copertina TuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay! di Fabio Tarantino
Le più lette
2 Radio Tutto Napoli sempre live: alle 15 c'è "Napoli Talk" e poi i pronostici in "Anteprima Serie A"
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com