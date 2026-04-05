Video Milan arrivato a Napoli, Leao acclamato: le immagini

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Dopo l’arrivo all’aeroporto di Aeroporto di Napoli-Capodichino, la squadra ha raggiunto l’hotel situato nella zona di Fuorigrotta.

Il Milan è arrivato a Napoli in vista della sfida contro gli azzurri, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. I rossoneri sono giunti nel capoluogo partenopeo nella serata di oggi di Pasqua, pronti a preparare al meglio un match fondamentale per la corsa al secondo posto della classifica.

Sistemazione a Fuorigrotta e ultimi dettagli

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Aeroporto di Napoli-Capodichino, la squadra ha raggiunto l’hotel situato nella zona di Fuorigrotta, all’interno della Mostra d’Oltremare, a pochi passi dallo stadio. Una scelta strategica per facilitare gli spostamenti e mantenere alta la concentrazione. Tra i convocati figura anche Rafael Leao, recuperato e pronto a dare il suo contributo in una sfida che si preannuncia decisiva. Di seguito le immagini raccolte da Milanews.