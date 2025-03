Milan, bomba della Gazzetta: se non vince a Lecce, salta Conceicao!

Sergio Conceiçao rischia grosso oggi con il Lecce dell'ex Marco Giampaolo che sogna una rivincita contro i rossoneri. La panchina del tecnico portoghese è a forte rischio e, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono pronti a prendere delle drastiche e importanti decisioni se non dovesse arrivare una vittoria.

Avanti con il portoghese in caso di vittoria, altrimenti il Milan è pronto a cambiare rotta. In attesa di approfondire i discorsi con Max Allegri per la prossima stagione, potrebbe tornare al Milan Mauro Tassotti, ex vice di Max, ora nello staff tecnico di Massimo Oddo nel Milan Futuro: si tratterebbe di fare un salto tra i grandi e poi collaborare di nuovo con Allegri.