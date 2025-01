Milan, brutte notizie per Conceiçao: lesione per Emerson Royal, salta il Napoli

Tegola in casa Milan, specialmente legata al mercato. Emerson Royal, esterno rossonero al centro di varie trattative che lo vedevano in uscita in questa sessione di mercato, ha infatti riportato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. A scriverlo è TuttoMercatoWeb.com.

Il brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Tottenham, ha dovuto abbandonare il campo nella sfida di ieri sera contro il Girona in Champions League dopo appena quattro minuti e a questo punto la sua cessione si complica molto, visto che mancando meno di sei mesi alla fine della stagione sembra improbabile che un club voglia puntare su di lui.