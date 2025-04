Milan, brutte tegola per Conceiçao: un big a rischio per la Fiorentina

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Tijjani Reijnders non si è allenato oggi a Milanello a causa di un'indisposizione (mal di stomaco). Domani il Milan svolgerà un ultimo allenamento di rifinitura e verrà presa una decisione sulla presenza o meno dell'olandese tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina in programma sabato sera a San Siro.

Rispetto alla formazione scesa in campo dal primo minuto mercoledì nel derby di Coppa Italia, contro la Fiorentina ci sarà qualche novità nella formazione iniziale del Milan: in difesa dovrebbe infatti rivedersi Tomori (più di Gabbia) che farà coppia con Thiaw. Per il resto: in porta Maignan e il resto del raprto arretrato completato da Walker e Theo Hernandez sulle corsie. A centrocampo Fofana e Reijnders (per il momento resta possibile il suo utilizzo nonostante i problemi delle ultime ore). In avanti chance per Chukwueze a destra. A completare la trequarti ci saranno Pulisic al centro e Leao a sinistra. Il centravanti titolare sarà ancora una volta Abraham, con Gimenez che partirà quindi ancora dalla panchina. Indisponibili Emerson Royal e Loftus-Cheek.