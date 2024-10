Milan, brutto colpo alla spalla per Abraham: rischia di saltare il Napoli

Brutte notizie in casa Milan: Tammy Abraham entrato al 73esimo contro l'Udinese, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. L'attaccante inglese dopo una respinta si è ritrovato la palla sui piedi da spingere solo in porta: non solo però ha sbagliato clamorosamente, ma nella caduta si è fatto male alla spalla a cui fu operato ai tempi della Roma.

Dunque la presenza di Tammy Abraham nel big match contro il Napoli, previsto il 29 ottobre alle ore 20.45, è a forte rischio. Chiaramente bisognerà attendere l'esito deglie esami strumentali per capire la reale entità dell'infortunio, ma ad oggi non è da escludere che l'attaccante inglese vada incontro ad un lungo stop.