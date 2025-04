Milan, caccia al nuovo ds: sfumato Paratici, resta in lista Manna

vedi letture

Il Milan continua a studiare le prossime mosse per arrivare al nuovo direttore sportivo. Sfumato Fabio Paratici, la dirigenza rossonera è ancora a caccia di una figura che possa diventare il prossimo direttore sportivo e da essa ripartire anche dal punto di vista tecnico con un nuovo allenatore.

Come spiega Sportmediaset, il nome più caldo era quello di Tony D'Amico - attuale ds dell'Atalanta -, ma la volontà dei nerazzurri di far rispettare il contratto fino al 2027 del proprio dirigente ha messo in netta salita la strada per Furlani e Ibrahimovic. Al momento dunque gli altri tre nomi in lizza sono Igli Tare, Giovanni Manna e Giovanni Sartori.