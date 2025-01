Ufficiale Milan-Cagliari, le formazioni: Caprile subito titolare, Gaetano in panchina

Sono appena state annunciate le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. Subito titolare in porta Elia Caprile, trasferitosi da pochi giorni in rossoblu dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto; in panchina invece Gianluca Gaetano. Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Omoregbe, Abraham, Camarda, Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Luperto, Palomino, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.