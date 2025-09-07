Milan, cessione a mercato chiuso: un centrocampista va in Arabia Saudita
Sempre più vicino il trasferimento nel massimo campionato dell'Arabia Saudita per Yacine Adli (25 anni), centrocampista classe 2000 finito ai margini del progetto del Milan - tanto da essersi allenato a lungo addirittura con il Milan Futuro, che gioca in Serie D - e nel mirino da qualche giorno dell'Al Shabab, come anticipato già nei giorni scorsi.
Come raccolto da TMW, le trattative tra il Milan e il sodalizio saudita per Adli stanno ancora procedendo e sembrano essere entrate in un canale favorevole. L'affare si sta per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.
