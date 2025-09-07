Milan, cessione a mercato chiuso: un centrocampista va in Arabia Saudita

di Pierpaolo Matrone

Sempre più vicino il trasferimento nel massimo campionato dell'Arabia Saudita per Yacine Adli (25 anni), centrocampista classe 2000 finito ai margini del progetto del Milan - tanto da essersi allenato a lungo addirittura con il Milan Futuro, che gioca in Serie D - e nel mirino da qualche giorno dell'Al Shabab, come anticipato già nei giorni scorsi.

Come raccolto da TMW, le trattative tra il Milan e il sodalizio saudita per Adli stanno ancora procedendo e sembrano essere entrate in un canale favorevole. L'affare si sta per chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per il calciatore è pronto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro l'anno, in scadenza il 30 giugno del 2028.