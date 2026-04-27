Ufficiale Milan, che tegola per Allegri! Modric operato: ha finito la stagione

vedi letture

Oltre all'ematoma, gli esami strumentali hanno evidenziato anche la frattura dello zigomo sinistro: il croato è stato sottoposto ad intervento chirurgico

Luka Modric era stato costretto ad abbandonare il campo all'80esimo dopo un duro scontro con Locatelli durante la sfida di ieri sera tra Milan e Juventus. Oltre all'ematoma molto vistoso, gli esami strumentali hanno evidenziato anche la frattura dello zigomo sinistro: il centrocampista croato è stato dunque sottoposto ad intervento chirurgico e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il finale di stagione.

Di seguito la nota del club rossonero: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall'équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. II Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".