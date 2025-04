Milan, Conceicao replica: “Se Leao gioca dite è intermittente, se entra doveva partire dall’inizio!”

L'allenatore del Milan Sergio Conceiçao, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Inter, ha parlato anche della sua scelta - molto discussa - di non schierare Leao titolare al Maradona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leao non sembra così centrale nelle sue scelte...

"Non è che io ho conosciuto Rafa in Supercoppa. Io conosco tanti giocatori, non è che lo conosco solo per la Supercoppa, perché lo conoscevo già dal Portogallo. Dopo c'è tutta un'evoluzione che lui deve avere. Se lui gioca è intermittente, se dopo lui entra e fa la differenza doveva giocare dall'inizio. Anche io sono perplesso a gente che di calcio parla come parla. Lo devo dire. Rafa continuo con la stessa opinione: a livello di qualità è uno dei migliori al mondo. Dopo bisogna metterlo fuori ed avere la consistenza per arrivare a fine stagione con 25 gol e tanti assist. Se trova questa continuità sarà uno dei migliori al mondo. Deve trovare questa continuità. Non mi chiedete perché non gioca o non gioca. Sono scelte che noi facciamo perché noi vediamo qua tutti i giorni, ed è così, e noi sappiamo delle cose, gestione fisica, come è arrivato, come non è arrivato. Sono io a decidere, mi pagano per questo".