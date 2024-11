Milan, contrattempo alla vigilia di Champions: Fonseca perde il terzino titolare

Milan in campo a Milanello per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida Champions contro lo Slovan Bratislava. Un appuntamento a cui i rossoneri dovranno rispondere presente per non complicare il cammino verso la fase ad eliminazione diretta della competizione.

Agli ordini di mister Paulo Fonseca, questa mattina si sono regolarmente presentati Rafael Leao, Christian Pulisic e Matteo Gabbia, giocatori che hanno quindi lasciato alle spalle i propri fastidi fisici e salvo sorprese saranno della sfida. Presente con i compagni anche Francesco Camarda, che partirà insieme al resto della squadra anche vista l'assenza per squalifica di Alvaro Morata. Da valutare la presenza di Emerson Royal: il brasiliano non è in campo con i compagni a causa di un problema alla caviglia, nel pomeriggio dovrebbe partire insieme alla squadra ma le sue condizioni restano da valutare.