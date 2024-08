Milan, è finita la telenovela Fofana: accordo trovato col Monaco, le cifre

Ultimi dettagli sistemati, Youssuf Fofana è virtualmente un giocatore del Milan. Dopo una lunghissima trattativa, la telenovela trova il suo happy ending: il Milan chiude per il mediano che voleva, il francese realizza il sogno di indossare la maglia rossonera, dopo aver rifiutato la ricca Premier League e il Monaco scongiura il rischio di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero.

L'accordo, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it è di 25 milioni, bonus compresi. Il giocatore, che aveva da tempo l'accordo col Milan per un contratto quadriennale, è atteso a breve in Italia. Il Milan ha trovato il nuovo centrocampista da affidare a Fonseca che nei giorni scorsi non aveva nascosto la trattativa ormai ai dettagli.