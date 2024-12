Ufficiale Milan, ecco il cambio in panchina: annunciato il successore di Fonseca

"AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni". Ecco dunque il comunicato ufficiale con cui il Milan annuncia l'arrivo del nuovo allenatore scelto al posto di Paulo Fonseca.

Conceicao nel pomeriggio sarà a Milanello per prendere confidenza con le strutture e per incontrare anche la dirigenza del Milan. Domani il primo allenamento prima della partenza verso l'Arabia Saudita per la Supercoppa.