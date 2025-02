Ufficiale Milan, ecco il sostituto di Okafor: preso Sottil dalla Fiorentina

vedi letture

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Il classe 1999 arriva in rossonero con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro: l'ex viola prenderà il posto lasciato vuoto da Noah Okafor che intanto si è trasferito al Napoli. La nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil all’ A.C. Milan".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).