Milan, Fonseca anticipa un affare ancora da chiudere: "Mediano? Sarà Fofana, lo sappiamo tutti"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, match valido per il trofeo Silvio Berlusconi e terminato 3-1 in favore dei padroni di casa, s'è sbilanciato anche sul mercato svelando il nome del nuovo centrocampista nonostante una trattativa ancora da chiudere.

Cosa pensa di Emerson Royal e Pavlovic?

"Manca un solo giocatore al nostro mercato. Tutti gli altri che vogliamo sono già con noi. Devo confessare che dobbiamo fare delle uscite. Per Kalulu stiamo vedendo cosa è meglio per la squadra e per il giocatore".

MN - Il giocatore che manca al vosto mercato è il mediano?

"Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo".