Milan, Fonseca lascia il mistero su Leao: “Non vi dico se giocherà domani”

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia del big match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della sua formazione, senza svelarla chiaramente, e lasciando il mistero su Rafa Leao: "Volevamo giocare col Bologna anche perché ora col Napoli saremo senza due giocatori importanti squalificati. Poi, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo e Reijnders. Su Camarda non è cambiato niente: lavora sempre bene e si è confermato ciò che penso di lui, cioè che è un giocatore con un grande futuro".

Come ha visto Leao?

"Oggi non vi darò la formazione. Capisco la curiosità su Leao. Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso. Sono sicuro che tornerà presto ad essere quello che lui sa di essere e quello che tutti ci aspettiamo che sia. Non voglio dire se giocherà domani".