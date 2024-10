Milan, Fonseca ritrova Pulisic ma perde Chukwuweze: può saltare il Napoli

Il nigeriano rischia di saltare diverse partite e non averlo a disposizione toglierà a Fonseca un'importante opzione offensiva.

Nemmeno il tempo di "festeggiare" il ritorno anticipato a Milano di Christian Pulisic ed ecco l'infortunio in nazionale di Samuel Chukwueze che ha tolto in parte il sorriso a Paulo Fonseca. Nella giornata di ieri, il ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha annunciato che l'attaccante americano del Milan non dovrà giocare l'amichevole contro il Messico e dunque potrà tornare in Italia qualche giorno prima del previsto (sarebbe dovuto rientrare giovedì, dunque ad appena 48 ore dalla sfida di campionato di sabato contro l'Udinese a San Siro).

STOP CHUKWUEZE - A rovinare in parte la serata di ieri a Fonseca sono state le notizie arrivate dalla Nigeria sull'infortunio muscolare rimediato da Chukwuweze nel finale del match contro la Libia. Non appena rientrerà in Italia, l'attaccante esterno rossonero si sottoporrà agli esami del caso per capire l'entità del suo problema e i tempi di recupero. Il nigeriano rischia di saltare diverse partite e non averlo a disposizione toglierà a Fonseca un'importante opzione offensiva. Il rientro anticipato di Pulisic diventa così ancora più importante.