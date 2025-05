Ultim'ora Milan-Italiano, Sky: si prova l'affondo decisivo, contatti con Allegri ma c'è il Napoli

Il Milan, dopo aver nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, spinge forte per Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Fiorentina, attualmente al Bologna, è da tempo il preferito di Furlani e ora anche Tare ha avviato contatti diretti, proponendogli un contratto da 4 milioni a stagione. Tuttavia, Italiano non ha ancora trovato un’intesa con il Bologna per il rinnovo, né sulla durata né sull’ingaggio, lasciando aperta la porta al possibile trasferimento in rossonero.

Il club emiliano, però, è fiducioso di riuscire a trattenere l’allenatore. Il Milan, nel frattempo, tiene vive anche altre piste: continua il dialogo con Massimiliano Allegri, nonostante la concorrenza del Napoli, e mantiene aperta l’opzione Thiago Motta come possibile alternativa. La scelta del nuovo tecnico è ora la priorità assoluta per la dirigenza milanista. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.