Ufficiale Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Panchina per Yildiz

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Oggi alle 19:45 Serie A di di @antonio_noto

La squadra di Luciano Spalletti è obbligata a reagire: i successi di Como e Roma hanno accorciato la classifica, portandosi a -2.