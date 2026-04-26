Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Panchina per Yildiz
Crocevia stagionale per Milan e Juventus, chiamate a giocarsi nel posticipo della 34ª giornata di Serie A una fetta importante di futuro europeo. I rossoneri vedono la qualificazione in Champions League sempre più vicina e puntano al colpo decisivo nello scontro diretto. Dall’altra parte, però, la squadra di Luciano Spalletti è obbligata a reagire: i successi di Como e Roma hanno accorciato la classifica, portandosi a -2 e riaprendo completamente i giochi. Una notte che può cambiare tutto. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti
Allenatore: Luciano Spalletti.
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