Milan ko in amichevole a una settimana dal derby: 3-2 per la Virtus Entella

vedi letture

Durante la sosta e a una settimana dalla prossima di campionato molte squadre ne approfittano per tenere il ritmo partita aspettando la ripresa della stagione. in tal senso, amichevole non positiva per il Milan, che cade 3-2 contro la Virtus Entella a poco più di una settimana dal match contro l'Inter.

La squadra rossonera, che annoverava tra i titolari anche Ardon Jashari (in campo per 90 minuti) e Christian Pulisic, è passata in vantaggio al 9' proprio grazie all'americano, che ha approfittato di una verticalizzazione di Magrassi e ha battuto il portiere avversario con un tiro sotto le gambe. Al 34' il pareggio degli ospiti con David Ankeye, agevolato da una palla persa malamente al limite da Fofana, che ha favorito il suo mancino chirurgico, terminato alle spalle di Terracciano.