Milan, la delusione Conte e Zirkzee non ferma la campagna abbonamenti: già vicino il sold out

La delusione dei tifosi rossoneri per il mancato arrivo di Antonio Conte e per l'acquisto ormai sfumato di Zirkzee non ha intaccato la campagna abbonamenti del Milan.

E' attualmente in corso la campagna abbonamenti per la stagione 2024\2025. Dati in crescita e sold-out ormai sempre più vicino. Questi i dati verificati dalla Redazione di Milannews in merito all'attuale campagna abbonamenti rossonera:

- ⁠oltre 35mila tifosi hanno riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione (+5% rispetto alla scorsa stagione)

- ⁠il soldout si avvicina

- ⁠fino alla mezzanotte di mercoledì 3 luglio, le migliaia di tifosi che si erano iscritti alla “waiting list” - sia per l’abbonamento classico sia per “Club 1899” - potranno sottoscrivere il loro abbonamento

- ⁠anche la campagna abbonamenti della “Club 1899” è partita con successo.

- ⁠quasi il 90% degli abbonamenti sono stati effettuati online (+4% rispetto alla scorsa stagione).

- ⁠l’eventuale vendita libera prenderà il via venerdì 5 luglio alle ore 12