Udinese, Bertola esulta dopo l’1-0 al Napoli: "Che partita e che vittoria. Mai mollare"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Serie A
di Francesco Carbone

L'Udinese è tornata a festeggiare una vittoria contro il Napoli, un successo che mancava dall’aprile del 2016. Decisivo il gol di Ekkelenkamp nella ripresa per l'1-0 finale in favore dei friulani.

Tra i protagonisti del match c’è stato anche Nicolò Bertola, schierato in una posizione inedita da esterno di centrocampo per sopperire alle assenze di Kamara e Zemura. Il difensore classe 2003, ex Spezia, ha condiviso la propria gioia sui social, pubblicando alcune immagini della partita e commentando: "Che partita e che vittoria. Mai mollare".