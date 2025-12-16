Inter, Calhanoglu e Darmian recuperano per Riyad? Le ultime sulle loro condizioni

Domani pomeriggio l'Inter partirà in direzione Riyadh, dove i nerazzurri saranno impegnati nella Supercoppa Italiana. Venerdì alle 20 italiane la squadra allenata da Cristian Chivu affronterà il Bologna nella seconda semifinale (giovedì sera Napoli-Milan), la finale è in programma lunedì 22.

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sui nerazzurri: "Calhanoglu e Darmian non hanno ancora smaltito i problemi fisici che li hanno tenuti fermi. Entrambi hanno svolto un allenamento personalizzato nella giornata di oggi e - proprio per questo - l’idea della società è di non correre alcun rischio".