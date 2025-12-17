Ufficiale

Serie A, gli arbitri del 16^ turno: Sozza designato per Juventus-Roma

di Fabio Tarantino
(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Sarà l'arbitro Simone Sozza di Seregno a dirigere sabato sera Juventus-Roma, uno degli anticipi della 16/a giornata di serie A. Tra le altre designazioni di fine settimana con sole sei partite per la concomitanza, con gli impegno di quattro formazioni nella Supercoppa italiana, Pairetto di Nichelino dirigerà sempre sabato Lazio-Cremonese. Domenica si giocheranno Cagliari-Pisa, affidata a Fourneau di Roma, Sassuolo-Torino con Calzavara di Varese, Fiorentina-Udinese, con la direzione di Mariani di Aprilia, e infine Genoa-Atalanta dove opererà Abisso di Palermo. (ANSA).