Atalanta, tegola per Palladino: infortunio per un titolare, i tempi di recupero

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 17 DIC - Sarà indisponibile per circa tre settimane Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta infortunatosi all'inizio del secondo tempo sabato scorso in campionato contro il Cagliari. Il difensore della nazionale albanese accusa una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. Le partite che salterà sicuramente sono quelle in casa del Genoa e con l'Inter del 21 e 28 dicembre, più quelle con la Roma e a Bologna il 3 e 7 gennaio prossimi. (ANSA).